Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Gaza, botezul focului pentru armata Israelului. Chiar așa, ce-i trebuia lui Netanyahu sa-și umfle mușchii in fața unui Hamas care, prin comparație, trage cu praștia asupra uriașului Iron Dome? Cand a inceput ofensiva, purtatorul de cuvant al forțelor armate israeliene, Hidai Zilberman,…

- Armata israeliana a transmis ieri ca, la o saptamana de la inceperea bombardamentelor, militantii palestinieni au lansat aproximativ 3.150 de rachete din Fasia Gaza spre Israel, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Aproximativ 460 de rachete nu au trecut granita si s-a prabusit pe teritoriul Fasiei Gaza,…

- Armata israeliana a efectuat zeci de atacuri in Fasia Gaza in noaptea de duminica spre luni, unde gruparile armate au continuat sa lanseze rachete asupra Israelului, informeaza AFP preluat de agerpres. In cateva minute, fortele aeriene israeliene au efectuat zeci de atacuri,…

- Israelul a respins "toate initiativele si medierea" pentru a se ajunge la un armistitiu, chiar unul temporar, cu factiunile palestiniene din Fasia Gaza, pe fondul celei mai grave escaladari a conflictului din ultimii sapte ani intre cele doua parti, au anuntat vineri doua surse de securitate egiptene,…

- Un sunet familiar a revenit in sudul Israelului, pe masura ce spirala violențelor se intețește. Țiuitul sirenelor a anunțat despre atacuri cu rachete din Gaza și exploziile interceptorilor din scutul Iron Dome, scrie digi24.ro.

- Un sunet familiar a revenit in sudul Israelului, pe masura ce spirala violențelor se intețește: țiuitul sirenelor care anunța atacuri cu rachete din Gaza și exploziile interceptorilor din scutul Iron Dome.

- Noi atacuri cu rachete a avut loc marți seara, 11 mai, intre Israel și militanții palestienii din Fașia Gaza, relateaza BBC. Potrivit sursei citate, mișcarea Hamas a sustinut ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei Tel Aviv, dupa ce o lovitura aeriana israeliana a distrus un bloc cu 13 etaje…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte aproximativ 80 au fost ranite, in Israel, in urma atacurilor cu rachete lansate din Fasia Gaza, iar in raidurile aeriene israeliene efectuate asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza au fost ucisi trei lideri ai grupurilor islamiste, potrivit mediafax.ro.…