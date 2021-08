Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la evenimentul organizat cu prilejul Zilei naționale de comemorare a Holocaustului impotriva romilor, președintele Consiliului Județean Dolj , Cosmin Vasile, a transmis un mesaj in amintirea celor uciși cu cruzime in lagarul nazist Auschwitz-Birkenau, in 1944. „Va felicit pentru inițiativa organizarii…

- PodcasturiSeri de Cronograf la Chișinau: Locațiile unde puteți viziona filme gratuite in premiera In contextul celebrarii celor 20 de ani de la inițierea Festivalului CRONOGRAF, in intervalul 14-17 iulie curent, vor avea loc patru seri de film in cateva locuri din Capitala. Evenimentul este…

- Cinci din cele 65 de romane ale scriitorului francez fac referire si la tara noastra. Sunt personaje, locuri si intamplari inedite care au pus Romania pe harta explorarilor lui Jules Verne. Scriitorul francez calatoreste, prin intermediul cartilor sale, de pe malurile Dunarii si ale Marii Negre, pana…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește maine, incepand cu ora 11:00, lansarea volumului „Labirint de sentimente”, autoare Amalia Botescu. Participa Diana Claudia Godeanu. „Viața – pare sa spuna Amalia Botescu – e o intreaga poezie, seamana cu o gradina secreta, veșnic vie, veșnic…

- Restaurarea Casei Dianu din Craiova se apropie de final. Imobilul monument va gazdui Muzeul Carții și Exilului Romanesc, un proiect amplu cu fonduri europene in valoare totala de aproape 5 milioane de euro. Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a efectuat o vizita de lucru pe șantierul…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza marți, 15 iunie, incepand cu ora 16:00, lansarea volumului „Poeme de DN1”, autoare Angi Melania Cristea. Participa: Elena Predușel;Diana Olteanu;Ion Maria. Volumul „Poeme de DN1” a aparut la Editura Neuma și este inspirat de perioada de pandemie.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul sectorului Porțile de Fier II au depistat 22 de cetațeni din Irak și Afganistan, printre care 12 copii, care au traversat Dunarea cu o barca gonflabila pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii au descoperit…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, prin American Corner Craiova, reia proiectul online „Alfabetizare Media” (Media Literacy). Luni, 31 mai 2021, incepand cu ora 16:30, se desfașoara prima dintre cele patru intalniri cu elevii clasei a XI-a de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”…