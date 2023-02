Ediţia din acest an a concursului ­Eurovison va avea sloganul ­„United by Music’’ Editia din acest an a concursului Eurovision care se va desfasura la Liverpool va avea sloganul ‚’United by Music’’ („Uniti prin muzica”), cu o ilustratie care prezinta mai multe inimi care bat impreuna, relateaza BBC pe site-ul sau, potrivit Agerpres. BBC a declarat ca acesta „reflecta originile concursului”, care a fost creat initial ca un experiment de radiodifuziune pentru a uni Europa. Editia din acest an va avea loc in Marea Britanie, deoarece este prea periculos sa fie organizata in Ucraina, castigatoarea editiei din 2022. Steagurile ambelor tari au fost folosite ca sursa de inspiratie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi reprezentata la Eurovison 2023 de un artist care va fi ales sambata, 11 februarie, in cadrul finalei Selectiei Nationale, potrivit unui comunicat de presa. Semifinalele Eurovision 2023 sunt programate pentru zilele de 9 si 11 mai, iar marea finala, pe 13 mai. Romania va intra in concurs…

