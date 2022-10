Stiri pe aceeasi tema

- Cu fiecare nou battle, acțiunea de la bancurile de lucru devine tot mai condimentata, iar lupta intre orgoliile celor trei maeștri ai bucatariei, tot mai incinsa! Astfel, in ediția Chefi la cuțite, difuzata de Antena 1 in seara aceasta de la 20:30, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu…

- Gina Pistol s-a reintors recent la Chefi la cuțite și trece printr-o perioada de acomodare. Prezentatoarei TV ii lipsește familia, in special fiica ei și soțul, Smiley. De-a lungul timpului, aceasta a auzit tot felul de povești de viața ale concurenților care au impresionat-o pana la lacrimi. Astazi…

- Chefi la cuțite, sezonul 10. Gina Pistol a revenit mai devreme pe platourile emisiunii Chefi la cuțite, sezon 10, in ediția 11, luandu-i prin surprindere și pe chefi. The post Chefi la cuțite, sezonul 10. Gina Pistol s-a intors mai devreme decat ar fi trebuit pe platoul de filmare al emisiunii. Ce…

- Salvo Lo Castro a desemnat caștigatorul amuletei cu numarul 11 in ediția de luni, 26 septembrie 2022, din sezonul 10 Chefi la cuțite. Hai sa vezi cine se va bucura de miza uriașa pe care a pus-o in joc Gina Pistol, dar și ce a urmat in platoul emisiunii dupa anunțarea verdictului.

- Silviu Gheorghe Trufaș, concurent la „Chefi la cuțite”, i-a șocat pe cei trei jurați cand le-a dezvaluit ca el gatește cu produse expirate. Gina Pistol a revenit in show-ul culinar de la Antena 1. Ediția „Chefi la cuțite” care se difuzeaza in aceasta seara, la Antena 1, de la 20:30, o readuce pe Gina…

- Dupa primele zece ediții din noul sezon Chefi la cuțite prezentate de Irina Fodor, in ediția difuzata luni, 26 septembrie, de la ora 20:30 la Antena 1, Gina Pistol se alatura din nou celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Sezonul 10 al celebrei intreceri gastronomice…

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu un concurent cu o personalitate unica. Acesta este Sabin Bumb, care a venit alaturi de fiul sau, sa le demonstreze juraților ca pe langa ca este un tamplar excepțional, are și talent in bucatarie. Dupa multe rasete, Sabin s-a emoționat pana la…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite il prezinta pe un concurent cu totul special, insa cu o poveste de viața greu de crezut. Acesta i-a șocat de-a dreptul pe jurații emisiunii, atat cu trecutul sau, cat și cu numele sau meseria lui. Cine este Damien și cu ce se ocupa.