Ediția din 2023 a tabloului de bord privind justiția in UE: eficacitatea sistemelor judiciare ale UE se imbunatațește, dar exista in continuare provocari legate de percepția asupra independenței justiției. Citește și: Comisia Europeana a publicat, in 8 iunie, cea de a unsprezecea ediție a tabloului de bord privind justiția in UE, o imagine de ansamblu anuala, […]