Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 15-a editie a Hellfest, anuntat intre 19 si 21 iunei la Clisson, in apropiere de Nantes, a fost anulata din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat miercuri fondatorul sau Ben Barbaud potrivit news.ro.Intr-un interviu pentru Le Parisien, el a explicat de ce a fost "constrans sa…

- Annecy International Animation Film Festival, care marca anul acesta a 60-a editie, a fost anulat din cauza pandemiei de Covid-19 potrivit news.ro.Evenimentul trebuia sa aiba loc intre 15 si 21 iunie. Editia aniversara este programata pentru 14 - 19 iunie 2021. Organizatorii au facut…

- In 2020, la a treia editie a UVT Liberty Marathon, noul Ambasador al competitiei anuale este Camelia Potec, campioana olimpica la natatie (aur 2004, Atena, 200m liber), multipla campioana mondiala si europeana la natatie, detinatoare a peste 200 titluri nationale si a mai multor recorduri. Rectorul…

- Șeful ISU, Raed Arafat, a declarat joi, la Antena 3, dupa ce un roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, ca situația este serioasa intrucat pe vapor sunt deja 150 de cazuri de imbolnavire.„In interiorul navei…

- Judas Priest revin la Bucuresti pe 21 iulie 2020 la Arenele Romane in cadrul turneului aniversar 50 Heavy Metal Years! In deschidere vor urca pe scena The Dead Daisies The Dead Daisies este un supergrup format in Australia, la Sydney, bazele acestuia fiind puse de David Lowly. De-a lungul timpului in…

- Claudiu Manda a declarat, joi, la Digi24, ca se astepta ca presedintele Klaus Iohannis sa faca o alta nominalizare pentru postul de premier. “Speram la o alta nominalizare din partea sefului statului mai ales ca domnul Orban tocmai a probat acum o zi ca nu are mai majoritate in Parlament,…

- Mama și prezentatoare TV ("Vorbește lumea" la Pro TV) cu norma intreaga, Adela Popescu ar vrea, cu siguranța, ca ziua sa aiba mai mult de 24 de ore. Motivul? Ii este foarte dor deopotriva și de actorie și de muzica, dar timpul nu i-a mai permis sa aiba și astfel de colaborari profesionale. Drept urmare,…

- Doi turisti britanici care au facut un tur al Europei, renuntand timp de un an la slujbele lor si convertindu-si masina intr-o dubita, au povestit ce impresie le-a facut Romania, tara pe care au vrut initial s-o ocoleasca, scrie Adevarul.„Vanlife“ este canalul de Youtube in care Victor si Kristina,…