Ediția cu numarul 31 a Festivalului Național de Teatru se va desfașura in perioada 6–14 noiembrie 2021, in format exclusiv online, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Criticii Oana Cristea Grigorescu, Cristina Rusiecki și Claudiu Groza sunt selecționerii și directorii artistici ai FNT 2021. In acest an Festivalului Național de Teatru aduce spectacole din... View Article