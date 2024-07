Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 20-a ediție a festivalului Road Patrol MC Romania Bikers Festival va avea loc in perioada 5 – 7 iulie la Poligonul AJVPS Timișoara, langa Padurea Verde. In prima zi a acestui eveniment vor avea loc concerte cu Psichiatry, Crimena, Jenner și Born from Pain, urmand ca in a doua zi pe scena festivalului…

- Festivalul Internațional Orgile Cetații din Timișoara se intoarce pentru a treia ediție – o noua calatorie muzicala prin patrimoniul cultural al Timișoarei. Șaisprezece orgi – șaisprezece concerte diferite – șaisprezece ocazii de descoperire a unor spații istorice din urbea de pe Bega, ocazia perfecta…

- Ediția din acest an a festivalului JAZZx se va desfasura la Timisoara, in Piața Libertații, in perioada 5 – 7 iulie, iar accesul este gratuit. Inca din 2013, JAZZx (inițial JazzTM) și-a propus sa aduca aproape de toate comunitațile Timișoarei o muzica de inalta valoare artistica, reunind artiști romani…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la Timișoara s-a desfașurat la Faber, timp de doua zile Dirty Fest, o manifestare care a adus o dubla reprezentație a celor de la Dirty Shirt, alaturi de prietenii lor din Diamonds Are Forever, Implant Pentru Refuz, Imund și Luna Amara. Alaturi de concertele incluse…

- In perioada 30 mai – 1 iunie 2024, la Onești se desfașoara cea de-a zecea ediție aniversara a Cupei „Nadia Comaneci” la gimnastica artistica. Evenimentul coincide simbolic cu nota perfecta de 10 obținuta de Nadia Comaneci la Montreal, și va aduce impreuna 70 de junioare III și II de la opt cluburi prestigioase:…

- Peste 100 de cauciucuri au ars intr-o parcare plina cu TIR-uri de langa Timișoara. Multe persoane au sunat duminica dupa-amiaza la 112 și au raportat prezența unei coloane uriașe de fum aproape de Padurea Verde. Pompierii s-au deplasat imediat la fața locului și au constatat ca cele sesizate se confirma.…

- Muzicianul timișorean Petre Ionuțescu va susține un concert in cadrul ediției din acest an a festivalului International Jazz Festival Uzbekistan, astazi 8 mai, de la ora locala 19:30, alaturi de el urmand sa se afle și Cristian Vaduva. In cadrul ediției din acest an a acestei manifestari, printre invitați…

- Centrul de Meteorologie Regional Banat-Crisana de la Padurea Verde are de-acum un radar nou, la cele mai inalte standarde europene. Radarul instalat la Timișoara face parte dintr-o serie de șapte asemenea echipamente achiziționate cu fonduri europene pentru prognoza vremii, instalate in Oradea, Iași,…