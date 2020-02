Ediția din acest an a festivalului EXIT, eveniment care se desfasoara la Novi Sad (Serbia) și care atrage an de an și melomani din Romania, va avea loc in perioada 9 – 12 iulie 2020, in incinta spectaculoasei cetați Petrovaradin. Pornit in anul 2000 ca o miscare de tineret ce s-a opus regimului condus de […] Articolul Ediția aniversara a festivalului EXIT: concerte de neuitat și acțiuni pentru combaterea schimbarilor climatice a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .