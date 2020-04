Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 67 de ani este al doilea pacient diagnosticat cu SARS Cov 2 care moare, astazi, in județul Bacau. Conform Grupului de Comunicare Strategica, pacientul a fost internat cu sindrom respirator acut sever in 27.03.2020 la Spitalul Municipal Onești. In aceeași zi i-au fost recoltate probe pentru…

- A fost inregistrat al 6-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Persoana este un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie a.c. in stare grava la Spitalul Județean Arad, intubat in secția ATI. Barbatul a decedat in cursul zilei de astazi și…

- Incepand de astazi, 17 martie, a fost suspendata activitatea de examinare pentru permise de conducere, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acestei decizii. De asemenea, sunt reduse la maxim activitațile de relații cu publicul ale instituțiilor din subordinea MAI. De asemenea,…

- Azi incepe prima saptamana de pauza totala in sportul romanesc ca urmare a raspandirii noului Coronavirus. Pentru publicul bacauan, saptamana ar fi trebuit sa inceapa cu meciul de handbal masculin din aceasta seara dintre CSM Bacau și CSM Bucuresti, din etapa a 24-a a Ligii Zimbrilor. Logic, partida…

- Dupa apariția primului caz de infectare cu coronavirus din județul Bacau, primarul Cosmin Necula solicita cetațenilor sa respecte regulile instaurate de autoritați. “Din pacate, inregistram primul caz de infectare cu noul coronavirus in Bacau. Este vorba de un copil de un an, din Moinești, care a intrat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Bacau le reamintește fermierilor ca este interzisa arderea miriștilor. Interdicția este prevazuta in Regulamentul UE privind finanțarea in agricultura, cat și in legislația naționala privind bunele conditii agricole ale terenurilor. „Este interzisa…

- Parinții elevilor din internatul Colegiului Tehnic de Comunicații NV Karpen din Bacau s-au revoltat dupa ce Prefectura a decis evacuarea copiilor pentru a face loc eventualilor suspecți de contaminare cu periculosul coronavirus veniți din Italia. “Ne-au scos copiii afara din camin pe motiv ca e un ordin…

