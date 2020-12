Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai așteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este in fiecare an anunțarea datei pentru ediția urmatoare, potrivit cluju.ro. Este momentul in care fanii festivalului incep sa viseze la experiențele unice din anul urmator, sa-și doreasca sa vada pe una din cele 10 scene din festival…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.761 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. De la ultima raportate, alte 57 de cazuri au fost raportate in Maramureș.…

- Finala si gala de premiere a castigatorilor celei de-a 5-a editii a Festivalului National de Teatru DbutanT, care vor avea loc la sfarsitul acestei saptamani la Sfantu Gheorghe, se vor desfasura fara public si vor fi transmise online, ca urmare a cresterii incidentei cazurilor de COVID-19, informeaza…

- Miercuri, 23 septembrie, politistii din Ulmeni si cei din Dragomirești impreuna cu politisti din cadrul Postului de Politie Bogdan Voda, au desfasurat actiuni pe linia rutiera-viteza, precum si pe linia combaterii consumului de alcool la volan. In cadrul actiunilor desfasurate politistii au verificat…

- Pana astazi, 24 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 118.054 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post COVID -19. 1.639 de noi cazuri. Care este numarul infectarilor din fiecare județ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COVID -19.…

- In cursul zilei de marti, politistii rutieri din Borsa, au desfasurat o actiune impreuna cu reprezentanții R.A.R. Maramureș privind identificarea autovehiculelor cu defecțiuni tehnice, iar politistii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus si cei din cadrul Politiei orasului Seini, au actionat pe raza…

- Ediția a XIII-a a taberei internaționale a școlii de drept va avea loc in perioada 20 – 25 septembrie la Teatrul de Vara/ Hotel Imperial Targu Mureș. Programul taberei: Duminica, 20 septembrie – primirea participanților; Luni, 21 septembrie – ora 10.00 – Conferința ,,Ideea europeana – de la filosofie…

- Organizatorii Festivalului Internațional de Film Scurt – Metraj ,,Alter – Native", au transmis miercuri, 9 septembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca cea de-a 28-a ediție a acestui eveniment va schimba cateva detalii in ceea ce privește organizarea, pentru a se adapta reglementarilor…