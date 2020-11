Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Numarul cazurilor ACTIVE, in județul Alba, a depașit 2.700: RECORD in evoluția pandemiei, in ultimele 7 zile In ultima saptamana, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus, in județul Alba a inregistrat un trend ascendent, bilanțul inregistrand un nou record astazi, dupa…

- Ziarul Unirea Peste 1700 de cazuri active in județul Alba! RECORD in evoluția pandemiei, in ultimele 7 zile In ultimele șapte zile, numarul de cazuri active de infectare cu COVID-19 in județul Alba a inregistrat un trend ascendent, bilanțul inregistrand totuși un nou record astazi, dupa un numar de…

- Pana vineri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 172.516 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 127.076 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.026 cazuri noi de persoane infectate…

- Ieri, 13 octombrie 2020, intre orele 09.00 – 13.00 și 16.00 – 20.00, in municipiul Aiud a fost organizata o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Polițiștii au verificat 48 de mijloace de transport, 21 de societați…

- Ieri, 13 octombrie 2020, intre orele 09.00 – 11.00 și 16.00 – 18.00, in municipiul Aiud a fost organizata o acțiune punctuală pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Au fost verificate 31 de societați comerciale și 71 de mijloace de trasport…

- Primaria Municipiului Blaj a lansat, recent, in SEAP o licitație pentru atribuirea contractului avand ca obiect lucrari de construcții și achiziționarea de echipamente cu montaj si montaj aferent pentru proiectul de investitie “extindere, reabilitare si dotare Creșa la nivelul municipiului Blaj” Lucrarile…

- Zece angajați ai SC Unirea Pres, societate care deține ziarul Unirea ediția tiparita și on line au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost facut public intr-un articol in ediția on line a ziarului. Reprezentanții DSP Alba au confirmat ca este vorba despre un focar de coronavirus. Aceștia…

- Duminica, 20 septembrie se incheie saptamana 38 de epidemie de coronavirus in Romania. In ultimele șapte zile s-au inregistrat mai multe recorduri negative: cele mai multe cazuri confirmate intr-o singura zi – 1713, dar și rata de pozitivare a testelor prelucrate care a ajuns la 6,55%, fiind cea mai…