Stiri pe aceeasi tema

- Editia 2020 a raliului Red Bull Romaniacs, programata initial pentru 21-25 iulie, a fost amanata pentru perioada 27-31 octombrie din cauza pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa remis, luni, AGERPRES. "Tinand cont de contextul actual mondial, Red Bull Romaniacs, cel mai dificil…

- "Star Wars Celebration 2020", principala conventie dedicata uneia dintre cele mai populare francize din istoria cinematografiei, a fost amanata pentru 2022 din cauza pandemiei de COVID-19, care a impus anul acesta anularea evenimentului, unde urma sa fie dezvaluit viitorul acestei serii cinematografice,…

- Urmatoarea editie a galei de decernare a premiilor Oscar a fost amanata cu doua luni din cauza pandemiei de COVID-19 si a fost programata pe 25 aprilie de Academia de film americana (AMPAS), institutia care atribuie aceste recompense prestigioase, informeaza AFP. Initial, cea de-a 93-a…

- Editia din 2020 a Ultra-Trail Mont Blanc (UTMB), competitie majora de alergare montana organizata anual la Chamonix (Franta), a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat, miercuri, organizatorii, citati de AFP. "Cu regret trebuie sa anuntam ca din cauza pandemiei de Covid-19,…

- Spania a ridicat marti interdictia legaturilor aeriene si maritime directe cu Italia – aflata in vigoare de la 11 martie si mentinuta in perioada de izolare cu scopul de a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Aceasta dispozitie a fost publicata in Buletinul oficial. Insa…

- Editia din acest an a festivalului berii Oktoberfest, desfasurat in orasul german Munchen, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat marti Markus Soder, prim-ministrul landului Bavaria.

- Editia din acest an a festivalului berii Oktoberfest, desfasurat in orasul german Munchen, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat marti Markus Soder, prim-ministrul landului Bavaria, potrivit DPA.Desfasurarea celui mai mare festival al berii din lume, gazduit in fiecare…

- Editia din acest an a Campionatelor Mondiale de patinaj artistic, la fel ca si cele de patinaj viteza si de short-track, care nu s-au putut desfasura la datele initiale din martie din cauza pandemiei de coronavirus, au fost ''anulate definitiv'', a anuntat, vineri, Federatia Internationala…