- Barcelona a caștigat pe teren propriu cu Napoli, 3-1, dupa 1-1 in tur, și s-a calificat in Final 8 UEFA Champions League de la Lisabona. Catalanii vor da piept cu Bayern Munchen, care trecut de Chelsea (4-1 și 3-0), iar nemții au inceput deja declarațiile arogante inainte de duelul care va avea loc…

- Ruslan Malinovski (27 de ani) de la Atalanta are 5 goluri cu șuturi din afara careului, cele mai multe reușite in 2020 de un jucator din Top 5 Europa. Atalanta ramane revelația sezonului. Nu doar in Italia, ci și in primele cinci campionate continentale și in Champions League, urmand sa joace „sfertul”…

- Edinson Cavani, atacantul uruguayan caruia ii expira contractul cu PSG la sfarșitul acestui sezon, va ajunge la Lisabona. Semneaza cu Benfica! Cumparat in 2013 cu 64,5 milioane de euro de la Napoli, Edinson Cavani a jucat șapte sezoane pe "Parc des Princes" și a meritat fiecare cent platit de PSG. Este…

- Tragerea la sorți pentru sferturile de finala și semifinalele Ligii Campionilor a avut loc vineri, 10 iulie. Sferturile de finala din Liga Campionilor: Sfert 1: Real Madrid / Manchester City (1-2 tur) vs Lyon / Juventus (1-0 in tur)Sfert 2: Leipzig vs Atletico MadridSfert 3: Napoli / Barcelona (1-1…

- UEFA a confirmat joi ca tragerea la sorti pentru sferturile si semifinalele UEFA Champions League va avea loc vineri, la Nyon. De asemenea, a fost anuntata pastrarea formatului decis in urma cu o luna, anunța MEDIAFAX.Un turneu cu 8 echipe va incepe pe 12 august la Lisabona, urmand ca sferturile…

- Anunt important pentru iubitorii fotbalului facut de forul continental. UEFA Champions League se va relua in luna august cu jocurile ramase de disputat din faza optimilor. Pentru urmatoarele runde ale competitiei s-a decis un format asemanator Cupei Mondiale. Jocurile din fazele superioare urmand sa…

- Forul continental ar fi decis ca Europa League sa se joace la Gelsenkirchen, Koln, Dusseldorf și Duisburg, primul oraș urmand sa organizeze și finala. Daca s-a tot vorbit despre ultima parte a Ligii Campionilor, sfarșitul principalei competiții continentale urmand sa se dispute in sistem Final 8 la…

- UEFA schimba gazda turneului final al Champions League de la Istanbul, alegand Lisabona, capitala Portugaliei, in dauna lui Frankfurt și a Moscovei. Informația din Bild va fi confirmata pe 17 iunie. „Lisabona bate Frankfurtul și se revanșeaza pentru duelul Benfica - Eintracht, din ediția trecuta a Europa…