- Puya și Melinda au facut spectacol la Chefi la Cuțite. Cei doi soți au fost prezenți in ediția de luni seara, 3 aprilie, pentru a le face o surpriza juraților, dar in mod special lui chef Catalin Scarlatescu, colegul lor de la America Express. Iata cum a aparut Melinda la TV și ce a lasat […] The post…

- Zhou Yan Yan nu a fost lasata de parinți sa se casatoreasca cu un barbat din Romania. Concurenta de la Chefi la cuțite și-a deschis cinci restaurante pana acum și s-a mutat la noi in țara inca de pe vremea cand avea varsta de 11 ani.

- A inceput degustarea la Chefi la cuțite! Proba de amuleta a ediției din aceasta seara a emisiunii a luat sfarșit! Jurații au gatit de data aceasta pentru Ilona Brezoianu. Vedeta a facut show in timp ce gusta preparatele celor patru chefi.

- Roxana Blenche, prezentatoarea show-ului culinar „Hello Chef”, de la Antena 1, a nascut. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Roxana Blenche a publicat și prima imagine cu micuța ei. Ea și partenerul ei, Catalin Bucur, au devenit parinți pentru prima data…

- Prima ediție din sezonul 11 de la Chefi la cuțite a deschis și „lupta” pentru jocul de amuleta. Dupa ce Gina Pistol i-a anunțat ca regulile s-au schimbat, caci il vor avea alaturi pe Ștefan Popescu, cei patru jurați au avut de gatit pentru Speak.

- Ziua de ieri a adus o veste trista, mai ales pentru fanii „Chefi la Cuțite”, sau „America Express”, care așteptau revenirea in forța a vedetei. Intr-un comunicat emoționant, Gina Pistol anunța ca se retrage din proiectele in care era implicata la Antena 1, motivul fiind unul singur, micuța Josephine.…

- Timp de aproape șapte ani de zile, celebra Gina Pistol a facut parte din proiectele Antena 1, cele mai importante fiind „Chefi la Cuțite” și „Asia Express”, dar odata cu apariția in viața ei și a partenerului ei de viața, Smiley, a micuței Josephine, lucrurile aveau sa se schimbe, atat pe plan personal,…

- Roxana Blenche se afla intr-o perioada unica in viața ei, dupa ce a ramas insarcinata. Insa, se pare ca momentele dificile nu o ocolesc nici pe ea, astfel ca fosta concurenta de la Chefi la cuțite a marturisit public prin ce trece in aceasta perioada.