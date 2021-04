Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, propune suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali cu 150, un proiect pe aceasta tema regasindu-se pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local din 5 aprilie. Proiectul prevede ca se aproba reorganizarea DGASPC Sector 3 si noua organigrama.…

- Pfizer si compania germana partenera BioNTech au inceput testarea vaccinului pentru Covid-19 pe copii cu varste de sub 12 ani, a anuntat joi producatorul american de medicamente, transmite Reuters. Vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech a fost autorizat de catre autoritatile de reglementare din…

- Mahler: Romania se confrunta cu valul trei al epidemiei de coronavirus. Presiunea pe Terapia Intensiva COVID din București este foarte mareBeatrice Mahler spune ca Romania deja se confrunta cu valul trei al epidemiei de coronavirus datorita creșterii bruște a numarului de cazuri de COVID-19.„Afirmația…

- Numarul unic de urgenta 112 este gratuit si valabil in toate tarile UE. Acest numar este rezervat doar apelurilor ce necesita interventia IMEDIATA a serviciilor de urgenta (Ambulanta, Pompieri, Politie si Jandarmerie). Statistica pentru anul 2016 realizata de STS arata ca, anul trecut, in Romania, la…

- Deschiderea școlilor ar putea duce la la o creștere a numarului de infectari cu COVID-19, dar important va fi daca aceasta creștere este controlabila, adica nu va crea presiune pe sistemul de sanatate, a declarat Raed Arafat, șeful DSU. „Monitorizam zilnic toate datele care vin sa vedem daca creste,…

- MONIOM – Realizata in 2019 la Centrul Moniom, gratie unui proiect finantat de Clubul Rotary, sala de haloterapie va avea o noua functionalitate, oferind comunitatii inca o forma de sprijin! Amenajata initial in scop terapeutic, sala de haloterapie (terapie cu aerosoli salini) a fost realizata in cadrul…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu spune ca aproximativ 50% din angajații din invatamantul preuniversitar sunt dispuși sa se vaccineze anti-coronavirus. Procentul anagajaților din invatamantul preuniversitar care și-au exprimat intenția de a se vaccina este de 60%. „Noi am initiat o interogare a intregului…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…