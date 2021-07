Edilul Robert Negoiță a „tocat” pentru imaginea sa peste 2.500.000 de euro din banii Sectorului 3 Pentru controversatul edil al Sectorului 3, Robert Negoița, a devenit o obișnuința sa foloseasca banii publici pentru a-și face imagine achitand sume uriașe pentru publicitate la mai multe trusturi TV, posturi de radio, presa scrisa și on-line. Numai in 2019 și 2020, primarul Robert Negoița a „tocat” din bugetul Sectorului 3 vreo 12.000.000 de lei, adica circa 2.500.000 de euro, pentru promovarea imaginii sale prin patru campanii locale de publicitate in mas media. Banii au fost direcționați pentru promovarea a patru campanii de informare, și anume „Curațenia in Sectorul 3”, „Invațamantul dual… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi politicieni participa la o provocare lansata pe Facebook, care presupune donatii pentru diferite organizatii. Primul care a anunțat ca a facut acte de caritate pentru copii defavorizați a fost premierul Florin Cițu, iar duminica, Marcel Ciolacu, a transmis ca a donat și el pentru copiii fara…

- Mai multi politicieni participa la o provocare lansata pe Facebook, care presupune donatii pentru diferite organizatii. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a donat pentru o organizatie care se ocupa de copiii fara posibilitati din Bucuresti si a lansat aceeasi provocare pentru Sorin Grindeanu…

- Primarul sectorului 1 afirma, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca este un „fake news” informația potrivit careia primaria a fost amendata de Garda de Mediu. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, afirma, insa, citat de site-ul buletin de bucurești ca Primaria sectorului 1 a fost amendata, dar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca pe vremea lui Liviu Dragnea existau tensiuni in partid, iar CEx-ul se transformase in pluton de executie. ”Nu am de ce sa-mi fie frica de Liviu Dragnea”, a afirmat Ciolacu, precizand ca ”Liviu Dragnea este trecut”. Marcel Ciolacu a fost intrebat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si „prin momente grele”, fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri, potrivit Agerpres. „Practic, eu am condus negocierile…

- La inceputul acestei saptamani, premierul Florin Cițu a facut o numire surprinzatoare in echipa sa de la Palatul Victoria prin care demonstreaza ca iși pregatește serios terenul pentru obținerea voturilor la Congresul PNL din toamna. Prin decizia nr. 343 din 31 mai 2021, premierul Florin Cițu l-a numit…

- PSD doreste sa termine sesiunea parlamentara in forta, cu o motiune de cenzura indreptata impotriva guvernului Citu. Este un drept constitutional al opozitiei. Si nu numai al opozitiei. PSD si-a dat jos propriul guvern printr-o motiune de cenzura. Primul ministru Sorin Grindeanu a refuzat sa demisioneze.…