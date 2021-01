Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Bragadiru, din judetul Ilfov, Vasile Cimpoeru (PNL), a fost condamnat definitiv azi la 4 ani si 4 luni de inchisoare, prin decizia Curtii de Apel Bucuresti, scrie news.ro . Cimpoeru a fost acuzat de instigare la fals material in inscrisuri oficiale si complicitate la fals intelectual…

- Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv, miercuri, 2 decembrie, pe primarul orasului Simleul Silvaniei, Septimiu Turcas, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Curtea a mentinut practic decizia din prima instanta. Edilul urmeaza sa fie eliberat din functie. Acesta este…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. "In temeiul art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedura penala, admite apelul declarat de…

- Fostul lider PNL Bogdan Olteanu a fost condamnat, joi, chiar in ziua in care implinește 49 de ani, la 5 ani de inchisoare. Decizia a fost data de Curtea de Apel București și este definitiva. Sentința pentru fostul președinte al Camerei Deputaților a fost data in dosarul in care a fost acuzat de DNA…