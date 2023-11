Cu doar o zi inainte sa aiba loc protestul din fața Primariei Generale a Capitalei, s-a aflat ca edilul Negoița va fi prezent la acțiunea la care sunt așteptați sa participe cetațenii din Sectorul 3. Edilul Sectorului 3, Robert Negoița va participa joi, 16 noiembrie, la protestul organizat in fața Primariei Capitalei. Prin acest protest, […] The post Edilul Negoița e decis: merge la protestul din fața Primariei Capitalei first appeared on Ziarul National .