- Consiliul Local Slobozia a aprobat in cadrul ședinței ordinare de luni, 25 iunie 2018, fuziunea dintre doua Asociații. Prima, Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale Ialomița (ADIL) a fost inființata in 2002 și a ramas inactiva pana la acest moment. Cea de-a doua este inființata dupa o idee…

- La 8 ani de la concesionarea lui catre firma Inter Group SRL, Ștrandul Municipal Slobozia se intoarce la Primaria Slobozia. Miercuri, 30 mai 2018, Consiliul Local Slobozia a decis rezilierea contractului de concesiune incheiat in anul 2007 din cauza «nerespectarii obligațiilor contractuale». Paradoxal,…

- La jumatatea mandatului, primarul Adrian Mocioniu se remarca printr-o singura realizare concreta. El a reușit sa majoreze de 3 ori in 2 ani salariile celor 142 de angajați aflați in subordinea sa directa! Valoarea acestor salarii se ridica la 12,2 milioane de lei anual. Administrația locala cheltuie…

- Un articol publicat de jurnalistul Jacob Grandstaff pe Think Tank-ul american „Capital Research Center”, arata ca George Soros a pompat 5,7 milioane de dolari in Romania, in timpul campaniilor pentru alegerile europarlamentare și prezidențiale. De asemenea, americanii noteaza faptul ca fundațiile lui…

- Federica Mogherini, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate a facut declarații privind relația dintre UE și Republica Moldova, drept urmare a celei de-a patra reuniuni a Consiliului de Asociere Republica Moldova -UE.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca se va intalni, pe 8 mai, cu reprezentantii federatiei sindicale din sanatate pentru a gasi solutii la problemele pe care acestia le ridica. "Am hotarat ca marti, 8 mai, la ora 10,00, sa avem impreuna cu ministrul Muncii, ministrul Sanatatii, ministrul de Finante…

- Astazi se implinesc 8 ani de la momentul lansarii proiectului politic UNPR. Dupa tot acest timp petrecut in slujba iesenilor, UNPR Iasi se mandreste cu faptul ca este a treia forta politica a judetului si ca a participat in mod activ la dezvoltarea comunitatii noastre. In cei opt ani UNPR a dovedit…