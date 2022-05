Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a ajuns la spital in urma unui conflict. Incidentul s-a produs sambata in județul Prahova. Una dintre femei a fost gasita de polițiști in stare de inconștiența, iar cea de a doua era in stare de șoc.

- Procurorii DNA il tin pe primarul Mihai Chirica in suspans. Edilul a fost chemat ieri din nou la sediul DNA, impreuna cu fostul viceprimar Gabriel Harabagiu si angajati ai Primariei. La finalul audierilor, Harabagiu a fost „avansat" din calitatea de suspect in cea de inculpat, Chirica ramanand in continuare…

- "Sediul unei unitați de poliție din Romania lucrului bine facut. (...) In curand vom fi nevoiți sa intram in serviciu echipați cu caști de protecție pentru șantier", a transmis Sindicatul Polițiștilor Europeni - Europol dupa ce tavanul secției de Politie din orașul Pucioasa, județul Dambovița s-a prabușit…

- V. Stoica Un nou centru pentru situații de urgența va fi construit in județul Prahova, in comuna Ariceștii Zeletin. Saptamana viitoare, vor fi deschise ofertele depuse de firmele interesate de contractul de construire centru situatii de urgenta, sistematizare, imprejmuiri teren și utilitați. Este vorba…

- UAT Perieți, județul Ialomița anunța inchirierea pentru o perioada de 7 ani a suprafeței de 376,6989 ha pașuni in ședința publica prin atribuire directa. Ședința publica pentru atribuire directa va avea loc in data de 11.05.2022, orele 10,00, la sediul Primariei comunei Perieți, str. Calea București,…

- Trei tineri din Prahova au produs un prejudiciu urias unei firme de confectii din Buzau. Au intrat in sediul societatii si au furat sute de perechi de blugi de firma, provocand firmei o paguba de 100.000 de euro.Tinerii prahoveni, cu varste cuprinse intre 24 si 42 de ani, au dat lovitura in doua nopti.…

- Lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, au pus in executare, in data de 07.04.2022, doua mandate de perchezitie domiciliara, respectiv unul…

- Un avion de acrobatii s a prabusit in aceasta dupa amiaza pe un camp din apropierea localitatii Strejnic din judetul Prahova. In urma impactului extrem de violent pilotul, in varsta de 55 de ani a murit pe loc. Pilotul decedat este Dan Stefanescu, un pilot foarte experimentat cu mii de ore de zbor la…