Edilul din Beleți-Negrești, unde a luat foc Primăria, a fost găsit în șoc hipotermic Edilul comunei Beleți-Negrești, din județul Argeș, care fusese dat disparut la cateva ore dupa ce sediul Primariei a fost cuprins de un incendiu, care ar fi fost provocat intenționat, a fost gasit. Primarul a ajuns la spital cu hipotermie. Din primele informații, se pare ca edilul a gasit marți seara, in apropierea unui mall din […] The post Edilul din Beleți-Negrești, unde a luat foc Primaria, a fost gasit in șoc hipotermic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

