Edilul din Beleți-Negrești, reținut în cazul incendierii primăriei Edilul fugar din comuna argeșeana Beleți-Negrești a fost reținut pentru 24 de ore. Barbatul de 53 de ani este acuzat de incendierea sediului Primariei, in noaptea de duminica spre luni, dar și de distrugere de inscrisuri. Primarul suspectat ca a dat foc primariei din Beleți-Negrești a fost reținut, joi seara, sub acuzațiile de distrugere prin […] The post Edilul din Beleți-Negrești, reținut in cazul incendierii primariei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

