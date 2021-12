Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zile in care anchetatorii au vrut sa stabileasca cine se face vinovat pentru incendierea primariei din Beleți Negreși, acum primarul a recunoscut. Edilul a marturisit ca el a dat foc instituției, fiind extrem de suparat ca angajații nu-l asculta.

- Edilul din Beleți-Negrești a recunoscut, joi seara, in fața anchetatorilor, ca el a dat foc primariei, la inceputul acestei saptamani. Potrivit unor surse, barbatul de 53 de ani a spus la audieri ca era suparat pe angajații care nu il respecta și il ignora. Așa ca a incendiat niște documente, iar flacarile…

- „Politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, au continuat cercetarile in dosarul penal intocmit in urma incendiului petrecut in noaptea de 12 spre 13 decembrie a.c., pe raza localitatii Beleti-Negresti. In cauza se efectueaza cercetari…

