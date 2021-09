Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Gavrilița a declarat ca decizia, luata de conducere veche, privind micșorarea varstei de pensionare este una „iresponsabila”, in contextul in care numarul persoanelor antrenate in campul muncii și pensionarilor nu difera mult. Primi-ministra a menționat ca decizia urmeaza a fi revazuta.…

- 45.000 de romani au ales pensia din strainatate in locul celei din Romania. Care e varsta de pensionare in Europa, cat e pensia in Spania si Italia 45.000 de romani au ales pensia din strainatate in locul celei din Romania. Care e varsta de pensionare in Europa, cat e pensia in Spania si Italia Mai…

- Legea pensiilor se modifica: Cei ce lucreaza peste varsta de pensionare vor primi stimulente mai mari decat in prezent Legea pensiilor se modifica: Cei ce lucreaza peste varsta de pensionare vor primi stimulente mai mari decat in prezent Persoanele care au realizat stagiul minim de cotizare și care…

- Angajații care au lucrat cel puțin 25 de ani in industria de producție de energie electrica și termica vor beneficia de reducere a varstei standard de pensionare cu 13 ani, potrivit unei legi promulgate vineri de președintele Klaus Iohannis, informeaza Agerpres . Actul normativ, care va intra in vigoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca angajatii care au lucrat cel putin 25 de ani in industria de productie de energie termica si electrica sa beneficieze de o reducere a varstei standard de pensionare, transmite Agerpres. Actul normativ vizeaza modificarea si completarea…

- Legea privind cumpararea de vechime in munca se aplica in cazul pensionarii pentru limita de varsta, nu pentru pensionarea anticipata, a declarant presedintele Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, precizand ca oamenii nu pot cumpara ani-vechime doar ca sa iasa mai devreme la pensie.

- Administrația Complexului Energetic Oltenia a facut public faptul ca va lua masuri pentru ca legea privind scaderea varstei de pensionare la companie sa fie pusa in aplicare. Potrivit lui Ion Rușeț, consilier in cadrul Complexului Energetic Oltenia, va fi respectat actul normativ și vor fi facuți toți…

- Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect de lege privind acordarea de condiții speciale de munca la Complexul Energetic Oltenia (CEO). Au fost 302 voturi pentru, patru abțineri și un vot impotriva. Efectul legii va fi scaderea varstei de pensionare la 52 de ani. Aproximativ 3.000 de salariați…