Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Petrești (Dambovița), liberalul Andrei Lucian, a declarat miercuri, la Antena 3, ca a fost agresat de un localnic in sediul instituției. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Primarul comunei Petrești, jud. Dambovița , Andrei Lucian Daniel (PNL), a fost batut de un localnic chiar in incinta primariei . „La data de 27 decembrie a.c, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca ar fi agresat, in incinta Primariei comunei Petrești. Din primele cercetari,…

- Primarul comunei Petrești, județul Dambovița, a fost agresat, marți, chiar in sediul Primariei, de catre un cetațean care participa la ședința Consiliului Local. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- „La data de 27 decembrie a.c, politistii au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca ar fi agresat, in incinta Primariei comunei Petresti. Din primele cercetari, politistii au constat ca un barbat, de 54 de ani, ar fi fost agresat fizic de un altul, de 57 de ani. Politistii efectueaza…

- U.A.T. Botoșani, cu sediul in Piata Revolutiei nr.1, anunta organizarea licitației publice cu oferta in plic inchis pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Botoșani, situat in str. Nicolae Iorga nr 1B, in suprafața de 192,00 mp, cu destinația “platforme“, in data de…

- Un barbat spune ca a fost casatorit doar cațiva ani cu o fata pe care a cunoscut-o la facultate, ea fiind din Republica Moldova. S-au casatorit, au facut și un copil, iar ea a dobandit și cetațenie. Cu trecerea timpului, nu s-au mai ințeles, așa ca au ajuns la divorț. Barbatul spune ca, dupa divorț,…

- Accident la Petrești, sunt implicate doua autoturisme și un vehicul gater mobil, la fața locului intervin echipele de prom ajutor. Acționeaza Detașamentul Gaești cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD și SAJ Dambovița cu un echipaj. La locul indicat au fost identificate doua persoane…

- Ce a descoperit un jandarm din Dambovița in gradina sa? Exista un mit conform caruia, imediat dupa ploi abundente in padure, ciupercile apar in numar mare. Tot atunci, se spune ca formeaza un inel sau un cerc foarte mare, care poate avea un diametru de cațiva metri. Dar, uneori, aceste mituri devin…