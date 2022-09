Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni (69 de ani) a reacționat in urma remizei naționalei Romaniei, cu reprezentativa Finlandei. Tehnicianul a negociat cu FRF pentru postul de selecționer, dar Burleanu voia o clasare buna in Liga Națiunilor, iar negocierile au picat. ”Ultimul loc in grupa nu este niciodata entuziasmat. Sunt…

- Reprezentativa Romaniei a remizat, vineri seara, in deplasare, scor 1-1, cu selectionata Finlandei, in penultima etapa a grupelor Ligii Natiunilor. Pentru a nu cadea in Liga C, tricolorii trebuie sa obțina in ultima runda din grupa un rezultat mai bun decat Finlanda, informeaza Gazeta Sporturilor .…

- Partida dintre Finlanda și Romania s-a terminat la egalitate, scor 1-1 (Pukki , min 11/ Tanase, min 52), iar selecționata lui Edi Iordanescu ramane pe ultimul loc in Grupa B3 din Liga Națiunilor, cu 4 puncte, iar „tricolorii” scapa de retrogradare pentru moment. Citește și: Programul echipelor de juniori…

- Finlanda - Romania 1-1 | „Tricolorii” au ramas cu șanse matematice de a evita ultimul loc și implicit retrogradarea in Diviza C din Liga Națiunilor. Pentru asta, naționala lui Edi Iordanescu trebuie sa obțina in ultima runda din grupa un rezultat mai bun decat Finlanda. ...

- Romania a obținut doar o remiza impotriva Finlandei, scor 1-1, și ramane pe ultimul loc in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Dupa meciul de la Helsinki, selecționerul Edi Iordanescu a afirmat ca a observat o schimbare in atitudinea jucatorilor și a vorbit despre o posibila plecare de pe banca…

- Edward Iordanescu (44 de ani) nu a scapat de problemele medicale inaintea meciurilor decisive din grupa B3 de Liga Națiunilor. Florinel Coman (24 de ani) are șanse mari sa reapara sub „tricolor”. Programul Romaniei in septembrie:23 septembrie, 21:45, Finlanda - Romania, Nations League26 septembrie,…

- Dupa patru etape disputate din Liga B, Grupa 3, echipa noastra are doar 3 puncte și este pe ultimul loc. Prima poziție este ocupata de Bosnia, cu 8 puncte, urmata de Muntenegru, cu 7 puncte, și Finlanda, cu 4 puncte.Pentru echipa noastra vor urma ultimele doua meciuri din faza grupelor, ambele programate…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat pe site-ul oficial ca prima reprezentativa a Romaniei va disputa doua meciuri amicale in noiembrie, luna in care va debuta Campionatul Mondial din Qatar (21 noiembrie – 18 decembrie 2022). Astfel, Romania va da piept cu Slovenia in 17 noiembrie, pe „Cluj Arena“,…