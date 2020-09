Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea Jr. o ține din tereasa in terasa, insa de ținuta nu-l intereseaza. Daca in urma cu doar cateva zile a fost surprins cu prietenii, acum a ieșit cu soția, dar a cam uitat de ea. De ce spunem asta? Ei bine, stați sa vedeți imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro

- Accidentul in care a fost implicata masina in care se afla ministrul Transporturilor ridica, in continuare, semne de intrebare. Precizarile facute pana acum atat de Lucian Bode, cat si de reprezentantii SPP nu lamuresc situatia.

- Ed Sheeran, in varsta de 29 de ani va deveni pentru prima data tata. Soția acestuia, Cherry Seaborn (28 ani) este insarcinata. Potrivit Mirror Online , cei doi sunt extrem de fericiți intrucat urmeaza sa devina parinți in curand. Se pare ca Sheeran și soția sa au ținut secreta sarcina, iar Cherry va…

- Tupeul unui sofer de BMW nu are limite. Acesta a fost surprins in trafic in timp ce incalca mai multe reguli de circulatie. Din video se observa ca soferul era grabit si nu-i permite unei ambulante sa treaca.

- Un barbat si sotia sa dau vina pe pisica familiei pentru faptul ca femeia a ramas insarcinata. Cuplul, care are deja un copil, planuia sa aiba un al doilea copil dar au amanat dcizia din cauza pandemiei.

- Polițiștii rutieri din județul Gorj au actionat, in perioada 29 iunie – 7 iulie, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, pe principalele artere de circulație din județ. Cu aceasta ocazie, au fost aplicate in total 958 de sanctiuni contraventionale, din care 794 au fost aplicate in baza OUG…

- Cand vine vorba sa-și rasfețe fiul, Viorel Moldovan se supune imediat! Cand vine vorba de lege, se face ca ploua! Ce gest a facut fostul fotbalist? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!