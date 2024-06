Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de selectionata Belgiei cu scorul de 2-0 (1-0), sambata seara, pe Cologne Stadium din Koln, in Grupa E a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. Belgia a castigat meritat, prin golurile marcate de Youri Tielemans (2) si Kevin De Bruyne (80).…

- Selecționerul Edi Iordanescu a oferit primele reacții dupa eșecul Romaniei in fața Belgiei, scor 0-2. Youri Tielemans și Kevin de Bruyne au semnat cele doua reușite ale „diavolilor roșii”. Partida de totul sau nimic pentru „tricolori” va fi cea din ultima etapa cu Slovacia, care se va disputa miercuri,…

- Radu Dragușin, fundașul celor de la Tottenham, a oferit primele reacții dupa Belgia - Romania 2-0, partida disputata pe „RheinEnergieStadion” din Koln. In prima etapa a fazei grupelor, „tricolorii” au surclasat Ucraina, scor 3-0 (Nicolae Stanciu, Razvan Marin, Denis Draguș). Romania va disputa partida…

- Dupa surpriza uriașa oferita de naționala Romaniei in meciul cu Ucraina, la Euro 2024, emoții puternice se anunța pentru al doilea meci al tricolorilor, contra echipei Belgiei.Partida se joaca sambata, 22 iunie, de la ora 22:00, la Koln, in Germania, dar va putea fi vazuta in direct, din ...

- Fundasul Radu Dragusin a afirma, vineri, intr-o conferinta de presa, ca victoria nationalei de fotbal a Romaniei cu Ucraina, scor 3-0, in primul sau meci de la EURO 2024, le da energie si incredere "tricolorilor" pentru partida de sambata, cu selectionata Belgiei, potrivit Agerpres.

- Primaria Municipiului invita ramnicenii sa susțina in numar cat mai mare echipa de fotbal a Romaniei in meciul de sambata. De la ora 22.00, echipa condusa de Edi Iordanescu intalnește naționala Belgiei, in cadrul grupelor de la Campionatul European de Fotbal. In Scuarul Mircea cel Batran va fi amplasat…

- Grupa E a Campionatului European este cea care da cele mai multe emotii suporterilor tricolori, fiind cea in care elevii lui Edi Iordanescu vor evolua pentru sansa de a ajunge in optimi. Nationala infrunta Belgia, Slovacia si Ucraina.