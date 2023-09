Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Kosovo, scor 2-0, și pastreaza poziția secunda in grupa I preliminara pentru EURO 2024. Selecționerul Edi Iordanescu și-a felicitat elevii pentru daruire și admite ca s-a temut pentru un eșec la „masa verde”. ...

- Nicolae Stanciu (30 de ani) a irosit o lovitura de la 11 metri in minutul 61 din Romania - Kosovo, preliminariile EURO 2024. „Tricolorii” au un bilanț groaznic de la punctul cu var in ultimele campanii. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Partida…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a fost surprins de alegerile facute de Edi Iordanescu in echipa de start din Romania - Kosovo. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…

- Dupa remiza cu Israeel, pentru naționala Romaniei urmeaza meciul cu Kosovo, iar o victorie i-ar pastra pe ”tricolori” in carțile calificarii la Euro 2024. Partida se disputa pe 12 septembrie, pe Arena Naționala, și este transmisa la TV. Pe ce post se vede duelul Romania – Kosovo. La ce post TV se vede…

- Fundașul dreapta al celor de la CFR Cluj, Cristi Manea (26 de ani), nu va juca in meciul pe care naționala Romaniei il va disputa, marți seara, pe teren propriu, impotriva reprezentativei din Kosovo, in preliminariile EURO 2024. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile…

- Viorel Moldovan a prefațat meciul dintre Romania și Kosovo și vrea ca Edi Iordanescu sa faca mai multe schimbari in echipa de start. Fostul atacant cere ca fundașul Radu Dragușin (21 de ani), titular cu Israel, sa fie lasat pe banca. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile…

- Romania a obținut un punct mare cu Israel, la cum a decurs jocul, scor 1-1, in etapa a 5-a din preliminariile EURO 2024. Cu acest rezultat, naționala lui Iordanescu ramane pe locul secund in clasament, la o singura lungime peste Israel și doua sub Elveția, liderul grupei. La finele partidei de pe Arena…

- Kosovo și Romania se infrunta vineri, 16.06.2023, de la ora 21:45, in runda cu numarul trei a grupei I de calificare la Campionatul European din 2024. Partida se va desfașura in orașul Pristina, iar terenul va fi foarte greu, dupa ploile zdravene din ultimele zile. Meciul va putea fi urmarit pe site-ul…