- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, miercuri seara, in conferinta de presa sustinuta dupa calificarea in optimile de finala, ca sunt rusinoase comentariile facut de anumiti oameni inainte de partida, conform carora Romania si Slovacia s-au inteles ca…

- Romania a asigurat locul in optimile de finala ale Campionatului European din 2024, incheind pe primul loc in grupa sa, dupa un meci tensionat cu Slovacia, incheiat cu scorul de 1-1. Echipa naționala a lui Edi Iordanescu a avut nevoie de un gol marcat de Razvan Marin pentru a raspunde deschiderii de…

- Selectionerul echipei naționale de fotbal, Edward Iordanescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca el si jucatorii primei reprezentative nu au alta posibilitate in afara calificarii in optimile Campionatului European EURO 2024, informeaza news.ro.

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a ajuns la Wurzburg si de astazi incepe pregatirile pentru meciul decisiv impotriva Slovaciei, programat pentru miercuri, 26 iunie, la ora 19:00, ora Romaniei, la Frankfurt, informeaza FRF.Familiile jucatorilor au acces pe terasa hotelului echipei pentru o perioada…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a subliniat intr-o conferința de presa susținuta in Germania, ca echipa sa se confrunta cu o provocare de nivel superior in meciul urmator de la EURO 2024, in fața Belgiei, pe care a descris-o drept “un adversar colosal”. De altfel,…

- Selectionerul echipei naționale de fotbal, Edward Iordanescu, afirma miercuri, cu trei zile inaintea partidei cu Belgia, ca jucatorii sai au acum “nevoie de mult mai mult” decat au aratat in confruntarea cu Ucraina.

- Romania a impresionat in primul meci de la Euro 2024. A invins-o pe Ucraina cu 3-0 și este favorita la calificare. Elevii lui Edi Iordanescu mai au nevoie de un singur punct pentru a ajunge in optimi. Bookmakerii au actualizat cotele, iar Romania are prima șansa din grupa E. Belgia a pierdut surprinzator…

- Romania este prezenta dupa 8 ani la un Campionat European, iar delegația „tricolora” incearca sa se ridice la așteptarile fanilor # In randul staff-ului, stresul este la cote maxime, iar selecționerul Edward Iordanescu este „certat” de Inteligența Artificiala La fel ca toți jucatorii convocați la turneul…