In cadrul comunicatului prin care a anunțat ca i s-a propus rezilierea amiabila a contractului cu FCSB de catre patronul Gigi Becali, Edi Iordanescu (43 de ani) a raspuns marii nemulțumiri a finanțatorului, legata de felul in care arata jocul echipei. In ultima vreme, Gigi Becali s-a plans adesea de jocul prestat de FCSB sub comanda lui Edi Iordanescu, in ciuda rezultatelor bune ale echipei. ...