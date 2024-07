Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu nu iși va prelungi angajamentul scadent la 31 iulie 2024 cu FR de Fotbal. In locul sau, șefii FRF au trei variante: Adrian... The post Edi Iordanescu, selecționerul „Generației de suflet”, pleaca de la echipa naționala de fotbal appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Antrenorul echipei naționale de fotbal Edward (Edi) Iordanescu, al carui contract expira la finalul lunii iulie, nu va continua pe banca echipei naționale a Romaniei. Anunțul a fost facut de Federația Romana de Fotbal (FRF).

- E gata! Edi Iordanescu pleaca de la naționala Romaniei, dupa doi ani și jumatate de mandat. Din informațiile GSP, anunțul oficial va veni azi. Contractul lui Edi Iordanescu cu FRF expira pe 30 iulie, iar selecționerul Romaniei a luat decizia sa nu iși mai prelungeasca ințelegerea, deși a avut oferta…

- Edi Iordanescu, in varsta de 46 de ani, inca nu a oferit un raspuns clar Federației Romane de Fotbal (FRF) in ceea ce privește prelungirea mandatului sau ca selecționer al echipei naționale. Președintele FRF, Razvan Burleanu, i-a dat un termen limita pana sambata, 20 iulie, pentru a lua o decizie. Edi…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, a declarat ca are nevoie de odihna inainte de a lua o decizie cu privire la viitorul pe banca echipei naționale, apoi se va așeza la masa tratativelor cu Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, caruia acesta i-a mulțumit. Totodata, Edi s-a aratat…

- Contractul dintre Edward Iordanescu (46 de ani)și Federația Romana de Fotbal urmeaza sa expire dupa Euro 2024, turneu final la care Romania a ajuns in „optimi” și se va duela cu Olanda marți, 2 iunie, de la 19:00. Directorul sportiv Daniel Stanciu este de parere ca Edi Iordanescu nu va continua pe banca…

- Belgia – Romania e programat azi de la ora 22:00. Este al doilea meci al „tricolorilor” de la EURO 2024. Dupa 3-0 cu Ucraina, naționala lui Edi Iordanescu și-a sporit șansele la calificarea in optimi. Belgia are 0 puncte, dupa infrangerea cu Slovacia (0-1). Echipa naționala a Romaniei se va confrunta…

- Mihai Stoichița, 70 de ani, directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a participat astazi la o conferința de presa in cantonamentul din Wurzburg al naționalei, opinand ca selecționerul Edi Iordanescu ar trebui sa-și prelungeasca ințelegerea cu FRF. Edi Iordanescu, 46 de ani impliniți pe 16 iunie,…