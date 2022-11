Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei disputa in aceasta seara, la Chișinau, ultimul meci amical al anului, in compania Moldovei. Elevii lui Edi Iordanescu incearca sa lase o impresie frumoasa, dupa ce in urma cu trei zile au pierdut meciul disputat impotriva Sloveniei.

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, a transmis un mesaj suporterilor inainte de meciul amical cu Moldova. Moldova - Romania se joaca duminica, de la ora 20:30, la Chișinau. Meciul amical va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena Selecționerul a transmis greutațile prin care trece din cauza…

- Prime minister Nicolae Ciuca and the president of the Parliament of the Republic of Croatia, Gordan Jandrokovic, addressed the potential of bilateral cooperation between Romania and Croatia and reaffirmed the common commitment to stay with Ukraine, to support the Republic of Moldova, during the meeting…

- Simona Halep este atacata dur de un jurnalist american, dupa scandalul de dopaj de la US Open 2022. Ziaristul pune sub semnul intrebarii victoria de la Wimbledon din anul 2019, din finala cu Serena Williams, și sugereaza ca sportiva din Romania ar fi folosit substanțe interzise. Simona Halep, pe eșafod…

- Walter Zenga are șanse mari sa se intoarca in prima liga din Romania. Adrian Mititelu a recunoscut ca a discutat cu fostul internațional italian varianta unui contract la formația U. Craiova 1948. Omul de afaceri a spus ca va anunța noul tehnician dupa data de 13 noiembrie. Walter Zenga, negocieri cu…

- Dan Petrescu (54 de ani) crede ca nu a primit suficient de mult credit pentru victoria obținuta de CFR Cluj in deplasarea cu Slavia Praga, scor 1-0, din grupele Conference League. Prima victorie romaneasca in actuala ediție a grupelor Conference League a fost și cea mai puțin probabila. Campioana s-a…

- Florin Gardoș (33 de ani), fostul fundaș al naționalei Romaniei, a vorbit la GSP Live despre victoria „tricolorilor” cu Bosnia, scor 4-1, dar și despre viitorul selecționerului Edi Iordanescu. Romania a incheiat pe ultimul loc grupa 3 și a retrogradat in Liga C. ...

- Manchester United n-a avut mari emoții in prima deplasare din istorie in Moldova, 2-0 cu Sheriff Tiraspol, insa jocul a fost sterp. Chiar și cu golul lui Cristiano Ronaldo. O atmosfera pitoreasca, un „floodlight FA Cup Match” jucat de United pe un stadion care i-a dus cu gandul pe englezi la verdele…