- Denis Alibec a deschis scorul in Romania – Israel 1-1 si a fost unul dintre cei mai activi jucatori ali lui Edi Iordanescu. Denis ALibec a fost schimbat in repriza a doua cu George Puscas. Denis Alibec a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai nationalei lui Edi Iordanescu. Alibec a marcat in minutul…

- Radu Dragusin a facut o promisiune uriasa dupa Romania – Israel 1-1. Dragusin vrea ca Romania sa isi ia revansa cu Kosovo si sa obtina victoria. Romania – Kosovo e marti, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Radu Dragusin a mai spus ca singurul obiectiv este acela de a ajunge […] The…

- Edi Iordanescu a explicat de ce nu l-a convocat pe Alexandru Mitrita la nationala pentru dubla cu Israel si Kosovo. Romania – Israel se joaca maine, de la ora 21:45, pe Arena Nationala. Romania – Kosovo se joaca marti, tot de la 21:45 si tot pe Arena Nationala. Romania – Kosovo e LIVE exclusiv pe […]…

- Selectionerul nationalei, Edi Iordanescu, priveste cu incredere dubla Romaniei cu Israel si Kosovo. Romania – Israel e sambata, de la ora 21:45 in format LIVE TEXT pe AS.ro. Romania – Kosovo va fi in exclusivitate pe Antena 1 si in AntenaPLAY marti, tot de la 21:45. Ambele jocuri ale nationalei din…

- Cristiano Bergodi i-a transmis un avertisment pentru Edi Iordanescu, inaintea „dublei” de foc cu Israel si Kosovo. Romania – Kosovo este pe 12 septembrie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY, iar unul dintre marile pericole ar putea sa vina de la Albion Rrahmani, atacantul de la Rapid.…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, s-a enervat dupa ce a ascultat discursul selecționerului Edi Iordanescu de la finalul partidei Elveția – Romania, 2-2, din preliminariile EURO 2024. S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo și Israel - Andorra. Rezultatele - aici„Tricolorii” ocupa…

- Kosovo – Romania 0-0, in preliminariile EURO 2024. Tricolorii nu au reușit sa infranga selecționata kosovara, la Priștina, și astfel sa-și asigure un avantaj decisiv in lupta pentru calificarea in grupele turneului european. Selecționata Romaniei ramane insa pe locul 2, la bataie cu Elveția și Israel.…