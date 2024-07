Stiri pe aceeasi tema

- Edward Iordanescu, al carui contract expira la finalul lunii iulie, nu va continua pe banca echipei naționale a Romaniei, anunța FRF pe site-ul sau. Numit la inceputul anului 2022, Edward Iordanescu a preluat conducerea echipei naționale intr-un moment important, aducand o viziune noua și o abordare…

- Selecționerul echipei naționale a Romaniei, Edward Iordanescu, a comunicat componența echipei cu care Romania infrunta echipa similara a Olandei, in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal din Germania. Mogoș este surpriza antrenorului rom

- Numit selecționer al echipei naționale in ianuarie 2022, Edward Iordanescu bifeaza in aceasta seara la Munchen, pe Allianz Arena, contra Olandei cel de-al 20-lea sau meci oficial # Cu aceasta performanța, Iordanescu jr. intra in TOP 5 al selecționerilor primei reprezentative # Cu inca doua meciuri pe…

- Euro 2024 Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a transmis, luni, un mesaj prin intermediul site-ului oficial al FRF . Acesta a precizat ca Olanda, adversara din optimile de finala ale EURO 2024, este favorita si a subliniat ca pentru a obtine calificarea jucatorii…

- Ilie Dumitrescu (55 de ani), fost component al echipei naționale a Romaniei, a dat verdictul in privința primului 11 pe care selecționerul Edi Iordanescu (46 de ani) l-ar putea trimite in teren la meciul cu Olanda, din optimile Euro 2024. Selecționerul echipei naționale are o mare problema inaintea…