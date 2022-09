Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei a remizat cu Finlanda, la Helsinki, scor 1-1, in penultimul meci din UEFA Nations League. Golurile partidei au fost marcate de Pukki (min. 12), respectiv Tanase (min. 52). In urma acestui rezultat, tricolorii sunt pe ultimul loc in grupa, cu doar patru puncte.

- De rezultatul meciului de la Helsinki dintre Finalnda și Romania depinde soarta selecționerului Edi Iordanescu, care incearca sa evite in extremis retrogradarea in Liga C, al treilea eșalon valoric din Europa. Romania joaca azi, in deplasare cu Finlanda, in etapa #5 din Liga Națiunilor, de la ora 21:45,…

- Edi Iordanescu este sub presiune la echipa naționala. „Tricolorii” se afla pe ultimul loc in grupa Nations League, cu trei puncte in patru meciuri, iar pana la final mai sunt doar doua partide. Selecționerul a fost intrebat inaintea duelului din Finlanda daca mai ramane pe banca primei reprezentativei…

- Edi Iordanescu (44 de ani), selecționerul Romaniei, a ținut sa-i transmita un mesaj lui Florin Nița (35), dupa ce a decis sa nu-l convoace pe portar la meciurile naționalei cu Finlanda și Bosnia din Liga Națiunilor. Finlanda - Romania, programat vineri, 23 septembrie de la 21:45 va fi LiveTEXT pe GSP.ro…

- Revenit dupa zece luni la echipa naționala, Nicolae Stanciu are șanse mici sa joace in meciul cu Finlanda, programat vineri, in Liga Națiunilor. Mijlocașul a venit accidentat la lot și medicii nu au reușit, deocamdata, sa-l ajute sa se antreneze normal. Internaționalul roman trece printr-un moment foarte…

- Nicolae Stanciu (29 de ani), fotbalistul legitimat la Wuhan Three Towns, in China, a revenit la echipa naționala dupa o pauza de aproape un an. Mijlocașul a oferit un interviu in care anunța ca este gata sa fie liderul „tricolorilor” in lipsa lui Vlad Chiricheș. Stanciu recunoaște ca i-a fost dor de…

- Marius Corbu (20 de ani), mijlocașul celor de la Academia Pușkaș, este convocat de Emil Sandoi pentru meciurile Romaniei U21, insa acesta ar prefera sa joace pentru naționala de seniori a Ungariei. Pe lista preliminara a selecționerului Edi Iordanescu pentru meciurile Romaniei din Liga Națiunilor, Corbu…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a susținut o conferința de presa inaintea partidei cu CS Mioveni, din etapa #11 a Ligii 1. Intrebat inaintea meciurilor naționalei din Liga Națiunilor impotriva celor de la Finlanda și Bosnia, pe cine ar vedea titular in echipa Romaniei de la Rapid,…