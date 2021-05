Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a cucerit al 4-lea titlu consecutiv in Liga 1, dupa victoria cu FC Botoșani, scor 1-0. LPF a comis o gafa in momentul in care i-a feliciat pe „feroviari”, ilustrand cu o imagine de la un trofeu caștigat de Viitorul. Cronica meciului de titlu, FC Botoșani - CFR Cluj Liga Profesionista de Fotbal…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat, marti seara, dupa victoria cu FC Botosani (1-0) care i-a adus primul titlu din cariera, ca traieste un moment unic si a precizat ca acest succes este motivul pentru care a ales sa vina la gruparea ardeleana, conform agerpres. "E…

CFR Cluj a cucerit al 4-lea titlu consecutiv in Liga 1, dupa victoria cu FC Botoșani, scor 1-0. „Feroviarii" au declanșat sarbatoare in vestiar, imediat dupa meci. Fotbaliștii campioanei s-au dezlanțuit in vestiarul de la Botoșani. Au strigat cat i-au…

- Antrenorul CFR Cluj, Edward Iordanescu, nu a confirmat ca va continua pe banca echipei ardelene, care a câstigat, marti, al patrulea titlu consecutiv, al saptea din istorie, informeaza News.ro."E un moment frumos, unic. Pentru acest moment am venit. Am crezut de la început,…

CFR Cluj a cucerit al 4-lea titlu consecutiv in Liga 1, dupa victoria cu FC Botoșani, scor 1-0. Edi Iordanescu (41 de ani) a oferit un mesaj interpretabil in privința viitorului sau. Edi Iordanescu a cucerit primul titlu in Liga 1 și a stabilit o…

- CFR Cluj - Sepsi este un nou meci capital pentru formația antrenata de Edi Iordanescu. Campioana en-titre are nevoie de un succes pentru a fi în continuare la mâna ei pe finalul de sezon și sa nu depinda de rezultatele celor de la FCSB. În ultimele…

- Dupa partida Academica Clinceni – CFR Cluj 0-1, de joi, 6 mai, din etapa a șasea din play-off-ul Ligii 1, Ovidiu Hoban 38 de ani, a fost uitat la stadion de catre ardeleni, informeaza Gazeta Sporturilor . In graba, „feroviarii” au comis o gafa amuzanta dupa victoria din Ilfov. Autocarul echipei a plecat…

- Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, este iritat de vocile care sugereaza ca relația sa cu Gigi Becali ar putea influența meciurile dintre moldoveni și FCSB in play-off. „Eu cred foarte tare in integritatea celor doua echipe, a jucatorilor, a antrenorilor, conducerilor și nu cred ca se poate…