- Edi Iordanescu (41 de ani) a oferit noi detalii despre stadiul negocierilor privind prelungirea contractului cu Gaz Metan Mediaș. „Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt extrem de simple. Contractul meu expira la finalul lunii iunie. Daca nu venea acest blocaj aș fi dus contractul la capat dupa…

- „Avem 7.768 de bucureșteni care s-au inscris in proiectul nostru de testare. (…) Primaria deconecteaza suma de 200 de lei catre clinica care va realiza aceste teste”, a spus primarul Capitalei, Gabriela Firea . In prima etapa vor fi facute 11.000 de teste, a doua etapa va incepe chiar cand se va incheia…

- Dusan Uhrin (52 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, este foarte aproape de a ajunge la o ințelegere cu Gaz Metan Mediaș. Gazeta Sporturilor a anunțat ca Edi Iordanescu (41 de ani) și-ar dori sa plece de la Gaz Metan, echipa pe care a calificat-o in premiera in play-off-ul Ligii 1. Astfel, medieșenii…

- Edi Iordanescu (41 de ani) a oferit prima reacție dupa ce Craiova a anunțat desparțirea oficiala de tehnicianul Corneliu Papura (46). Gazeta Sporturilor a anunțat ca Iordanescu și-ar dori sa plece de la Gaz Metan Mediaș, echipa pe care a calificat-o in premiera in play-off-ul Ligii 1. ...

- Gazeta Sporturilor a anunțat astazi ca Edi Iordanescu (41 de ani) și-ar dori sa plece de la Gaz Metan Mediaș, echipa pe care a calificat-o in premiera in play-off-ul Ligii 1. CONTEXT. Care e motivul pentru care Iordanescu vrea sa „divorțeze” de Gaz Metan? Apropiați ai antrenorului in varsta de 41 de…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit in termeni duri despre situația din Romania, țara afectata de pandemia de COVID-19. Finanțatorul roș-albaștilor a facut referire la miile de romani care s-au imbulzit pe aeroportul din Cluj pentru a pleca la munca in Germania. „Cum sa nu știe cei care ne conduc despre…

- Edi Iordanescu a vorbit despre modul in care pandemia de coronavirus afecteaza fotbalul romanesc. Antrenorul celor de la Gaz Metan Mediaș cere ca sezonul 2020/2021 sa nu inceapa cu intarziere. „Sunt conducatori care iși stiga disperarea catre guvern, cer ajutor, dar gandiți-va cate prioritați are țara…

- Antrenorul echipei de fotbal Gaz Metan Medias, Edi Iordanescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca formatia ardeleana trebuie sa confirme faptul ca accederea in premiera in play-off-ul Ligii I nu e o intamplare. ''Le-am comunicat si baietilor ca e important ce ne propunem de la aceasta…