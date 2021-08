Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu (43 de ani), antrenorul lui FCSB, a oferit declarații „la cald” dupa rezultatul rușinos suferit in fața celor de la CFR Cluj, scor 1-4. Roș-albaștrii sunt la 12 puncte distanța de lider dupa 7 runde și in afara play-off-ului. Antrenorul vicecampioanei a acuzat lipsa de maturitate și…

- Edi Iordanescu, noul antrenor al celor de la FCSB, e fața in fața cu un meci special: duminica, de la ora 21:30, tehnicianul infrunta CFR Cluj, echipa alaturi de care a caștigat titlul in urma cu doar cateva luni. Astazi, la conferința de presa ce a prefațat duelul din „Gruia”, Edi Iordanescu a fost…

- FCSB și Sepsi au remizat, scor 1-1, in ultimul meci al rundei 6 din Liga 1. FCSB a dominat prima repriza. Radunovic le-a oferit in premiera emoții covasnenilor. Din careu, muntenegreanul nu a prins cadrul porții (16). Apoi, a fost randul lui Florin Tanase sa rateze. Servit de Cordea la 11 metri, „decarul”…

- FCSB a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 1-1, luni seara, pe Arena Naționala, in etapa a 6-a a Ligii I, la primul meci pentru Edward Iordanescu pe banca formației patronate de Gigi Becali. Sepsi a deschis scorul in minutul 36, prin Aganovic, iar FCSB a egalat prin Florin Tanase in minutul 58.…

- FCSB și Sepsi se intalnesc azi, de la 21:30, intr-o partida care inchide runda a 6-a din Liga 1. Partida de pe Arena Naționala va consemna debutul lui Edi Iordanescu intr-un nou mandat la gruparea roș-albastra. FCSB - Sepsi este un duel care pune fața in fața doua echipe cu un start modest de sezon.…

- Antrenorul Marius Sumudica a declarat, marti seara, ca echipa CFR Cluj a avut o prestatia rusinoasa si jucatorii sai au facut "cadouri" si greseli impardonabile la meciul cu Steaua Rosie Belgrad, scor 0-4, din turul play-off-ului Ligii Europa. "Am avut o prestatie rusinoasa. Este incredibil…

- Edi Iordanescu e convins ca a procedat corect cand a plecat de la CFR dupa ce a caștigat titlul. Antrenorul-campion din sezonul trecut are o opinie despre dezbaterea din jurul naționalei: Mijloacele conteaza mai puțin, cel mai important in fotbal e rezultatul!” Edward Iordanescu a caștigat titlul de…

- Marius Șumudica a fost prezentat oficial, marți, la CFR Cluj. În primul interviu in calitate de antrenor, Șumudica a explicat ce l-a motivat sa aleaga CFR-ul și care sunt obiectivele ardelenilor pentru noul sezon. De asemenea, acesta și-a avertizat adversarele: "Celelalte echipe trebuie sa…