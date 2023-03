Edi Iordanescu iși cearta jucatorii dupa Romania = Belarus 2-1! Selecționerul Romaniei s-a declarat nemulțumit de faptul ca „tricolorii” nu s-au impus cu un scor mai mare, in meciul cu Belarus, din etapa a doua a preliminariilor EURO 2024. Pentru Romania, au marcat Stanciu și Burca, in timp ce unicul gol al oaspeților a fost […] The post Edi Iordanescu iși cearta jucatorii dupa Romania – Belarus 2-1: „Inca nu suntem maturi si am suferit!” EXCLUSIV appeared first on Antena Sport .