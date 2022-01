Stiri pe aceeasi tema

- Rapid - UTA 1-1. Laszlo Balint, antrenorul aradenilor, a tras concluziile dupa remiza de pe Arena Naționala. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 „Am incercat sa avem posesia in repriza a doua, dar unii jucatori s-au speriat de atmosfera din tribune. Suporterii lor au contribuit decisiv la stabilirea…

- La pauza meciului dintre Rapid - UTA, 0-1 dupa primele 45 de minute, fanii celor doua formații au fost la un pas de incaierare. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 Rivalitatea dintre Rapid și UTA nu este una deosebita, dar cand la mijloc apar și galeriile infrațite cu cel doua formații, iese…

- Rapid - UTA. Finalul primei reprize de pe Arena Naționala a fost unul extrem de incins. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 Junior Morais a facut pe portarul la un corner al aradenilor și a respins cu mana lovitura de cap trimisa de Batha (minutul 39). „Centralul” Radu Petrescu l-a eliminat pe…

- Rapid - UTA. Jakub Vojtus (28 de ani), atacantul giuleștenilor, are COVID și rateaza partida de pe Arena Naționala. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 Slovacul transferat in aceasta iarna era titular daca nu se infecta cu coronavirus. Anunțul a fost facut de Mihai Iosif, antrenorul alb-vișiniilor,…

- Fostul internațional Mihai Pintilii (37 de ani) este dorit de selecționerul Edward Iordanescu (43 de ani) in staff-ul echipei naționale. Mihai Pintilii ar putea face parte din staff-ul tehnic al noului selecționer, Edi Iordanescu, scrie Playsport. Fostul internațional nu poate ocupa insa funcția de…

- O noua lupta in PNL. Este vorba de președinția Comisiei de Aparare in Camera Deputaților, o funcție importanta mai ales in aceste zile, in care situația tensionata dintre Rusia și Ucraina pune Romania intr-o postura complicata, in jocul geopolitic din flancul estic al NATO.

- CSU Craiova a anuntat, miercuri, pe pagina de Facebook a clubului ca jucatorii pregatiți de Laurențiu Reghecampf iși vor relua antrenamentele dupa Anul Nou. CSU Craiova va efectua in aceasta iarna un stagiu de pregatire in Turcia, in Antalya. Alb-albaștrii se vor reuni la Craiova luni, 3 ianuarie.…

- FCSB - Rapid. Constantin Budescu (32 de ani, mijlocaș ofensiv) incepe derby-ul de pe Arena Naționala din primul minut. Nu a mai fost titular de mai bine de o luna și a fost criticat chiar ieri de Gigi Becali, patronul echipei. Budescu nu a mai fost titular la FCSB din 7 noiembrie, remiza cu FC Voluntari,…