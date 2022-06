Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 30 de jucatori pentru cele patru partide pe care reprezentativa tricolora le va disputa in luna iunie, in Liga Națiunilor. Sambata, 4 iunie, ora 21.45, in direct la Prima TV, stadion Gradski (Podgorica): Muntenegru - RomaniaMarți,…

- Selecționerul Edward Iordanescu are deja cateva probleme cu absențele pentru acțiunea de 4 meciuri in iunie, in Liga Națiunilor, competiție de care depinde viitorul sau pe banca naționalei Romaniei. Mai sunt mai puțin de doua saptamani pana la debutul oficial al lui Edward Iordanescu pe banca tehnica…

- Luna viitoare, naționala de fotbal a Romaniei debuteaza in noua ediție a Ligii Națiunilor. Dupa doua jocuri in deplasare, in Muntenegru (sambata, 4 iunie, ora 21.45, Podgorica) și in Bosnia-Herțegovina (marți, 7 iunie, ora 21.45, Zenica), tricolorii pregatiți de Edward Iordanescu revin in țara pentru…

- Bogdan Stelea (54 de ani), fostul portar al naționalei, este alaturi de selecționerul Edi Iordanescu, in ciuda faptului ca acesta nu a reușit inca vreo victorie pe banca primei reprezenative. Iordanescu a debutat cu stangul, in infrangerea suferita contra Greciei, scor 0-1, iar la a doua partida la…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a afirmat, luni, intr-o conferinta de presa, ca starea de spirit in cadrul lotului este una foarte proasta, jucatorii confruntandu-se cu trei focare diferite, de viroza, gripa si Covid-19. Fii la curent cu cele mai noi…

- Selectionerul nationalei de fotbal Under-20 a Romaniei, Bogdan Lobont, a declarat, miercuri, 23 martie, intr-o conferinta de presa, ca rezultatele inregistrate anul trecut au fost mult peste valoarea jucatorilor. „Daca e sa fac o analiza corecta, se gasesc si lucruri pozitive si lucruri negative. Rezultatele…

- Cu 12 zile inainte de amicalul cu Romania, Israel și-a demis antrenorul interimar, Marco Balbul. Naționala lui Edi Iordanescu are doua partide amicale in martie, pe 25 martie cu Grecia și pe 29 martie cu Israel. Situația la naționala Israelului este una tensionata inainte de amicalul cu Romania. Marco…

- Cu doua saptamani ramase pana la meciul din play-outul Ligii Națiunilor dintre reprezentativele Moldovei și cea a Kazahstanului, federația de fotbal de la Nur-Sultan a schimbat selecționerul.