- Doliu in familia lui Edi Iordanescu. Bucuria calificarii Romaniei in fazele eliminatorii de la EURO 2024 a fost intunecata de o drama pentru selecționerul Edi Iordanescu. Fanatik a aflat ca sora mamei lui Anghel Iordanescu a decedat la scurt timp dupa incheierea meciului Romania – Slovacia, disputat…

- Romania s-a calificat in optimile de finala la Campionatul European, dupa 1-1 cu Slovacia, un alt meci in care tactica regizata de Edi Iordanescu a fost eficienta. Romania va juca in „optimi” cu Olanda, marți, 2 iulie, la Munchen, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV…

- Ianis Hagi a avut o prestație buna in Slovacia - Romania 1-1, meciul care ne-a calificat in optimile Euro 2024. Surpriza lui Edi Iordanescu din echipa de start a obținut penalty-ul din care tricolorii au marcat unicul lor gol, iar in repriza a doua s-a adaptat indicațiilor defensive. Romania va infrunta…

- A venit momentul ca "Generația de suflet" sa ne faca fericiți și sa se califice in fazele superioare la EURO 2024. Meciul dintre Slovacia și Romania este crucial pentru echipa lui Edi Iordanescu, iar...

- Romania - Slovacia, ultimul meci al elevilor lui Edi Iordanescu din grupa E de la Euro 2024, se joaca miercuri, 26 iunie, de la 19:00, la Frankfurt. „Tricolorii” sunt pe primul loc in grupa dupa primele doua meciuri. Au invins-o pe Ucraina, 3-0, și au pierdut cu Belgia, 0-2. Comentatorii partidei vor…

- Belgia – Romania e programat azi de la ora 22:00. Este al doilea meci al „tricolorilor” de la EURO 2024 # Dupa 3-0 cu Ucraina, naționala lui Edi Iordanescu și-a sporit șansele la calificarea in optimi # Belgia are 0 puncte, dupa infrangerea cu Slovacia (0-1) # Pe GSP.ro vei avea toate detalii de la…

- EURO 2024 a inceput cum nu se putea mai bine pentru naționala Romaniei, iar meciul impotriva Ucrainei va ramane cu siguranța in istorie. Fotbaliștii lui Edi Iordanescu s-au impus cu scor de neprezentare, 3-0, reușind astfel cea mai categorica victorie a Romaniei de la un Campionat European de Fotbal.…