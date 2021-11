Stiri pe aceeasi tema

- Edward Iordanescu (43 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a ținut sa clarifice, pe Facebook, situația sa actuala și relația cu patronul Gigi Becali. La doar cateva ore dupa ce Gigi Becali marturisea ca „la FCSB nu se va schimba antrenorul cel puțin pana la vara”, in ciuda nemulțumirilor sale cu privire…

- Antrenorul FCSB, Edward Iordanescu, a postat, marti, un lung mesaj pe Facebook, in care explica filozofia lui in fotbal, ca raspuns la unele afirmatii facute in presa de patronul Gigi Becali. El ii reaminteste omului de afaceri intelegerea verbala si contractuala pe care o au si cere rabdare pentru…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a postat, marti, un mesaj pe contul sau de Facebook, in care a ținut sa-i raspunda lui Gigi Becali, dupa ultimele declarații ale finanțatorului vicecampioanei en-titre a Romaniei. El ii reaminteste omului de afaceri intelegerea verbala si contractuala pe care…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, aflat in izolare dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, postat un mesaj pe contul de Facebook, prin care a ținut sa-și laude elevii pentru victoria obținuta in partida cu CS Mioveni. Din cauza accidentarilor si a cazurilor de COVID-19 in lot, FCSB…

- Antrenorul FCSB, Edward Iordanescu, se asteapta la un meci dificil cu Dinamo, "o confrunatre cu toate armele scoase", in opinia lui, in ciuda problemelor de la rivala din Soseaua Stefan cel Mare.

- Antrenorul CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat ca scorul de 1-4 din derbiul cu CFR Cluj reflecta diferenta reala dintre cele doua echipe. El a cerut jucatori noi si a precizat ca atacantul Claudiu Keseru, care si-a reziliat contractul cu Ludogoret, va semna cu FCSB. „Consider ca a fost…

- Noul antrenor al FCSB, Edward Iodanescu, a susținut joi, o conferinta de presa in care a vorbit, printre altele, despre situația lui Mihai Stoica. Noul tehnician al vicecampioanei i-a cerut managerului general, ca la meciuri sa stea pe banca, iar acesta a acceptat. “In primul rand, lucrurile din trecut…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, ca i-a acceptat toate conditiile antrenorului Edward Iordanescu, pentu ca acesta sa devina noul antrenor principal al echipei. ”Acum i-am facut contractul lui Edi. A ramas sa semneze. I-am acceptat toate dorintele. Nu am de ce sa ma mai bag la…