- Edi Iordanescu se pregatește de primele meciuri oficiale ca selecționer, din Liga Națiunilor, iar luni a programat un meci școala cu FC Voluntari II. Romania va juca 4 meciuri in perioada 4-14 iunie: Muntenegru (4), Bosnia (7), Finlanda (11), Muntenegru (14) Disputata pe Giulești, pentru a-i obișnui…

- Basarab Panduru contesta doua convocari facute de selecționerul Edi Iordanescu pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor: atacantul Denis Alibec (31 de ani) de la Atromitos și Valentin Mihaila (22), extrema de la Atalanta. Intre 4 și 14 iunie, Romania va juca 4 partide in grupa din Liga Națiunilor:…

- Azi a fost anunțat lotul Romaniei pentru meciurile pe care le va juca in iunie in Liga Națiunilor. Deși se afla pe lista preliminara, Alexandru Dobre nu va fi convocat de Edi Iordanescu. Intre 4 și 14 iunie, Romania va juca 4 partide in grupa din Liga Națiunilor: Muntenegru (d), Bosnia (d), Finlanda…

- Luna viitoare, naționala de fotbal a Romaniei debuteaza in noua ediție a Ligii Națiunilor. Dupa doua jocuri in deplasare, in Muntenegru (sambata, 4 iunie, ora 21.45, Podgorica) și in Bosnia-Herțegovina (marți, 7 iunie, ora 21.45, Zenica), tricolorii pregatiți de Edward Iordanescu revin in țara pentru…

- Dinu Gheorghe, fost președinte la Dinamo și Rapid, critica asupru evoluția a doi tricolori dupa meciurile pe care Romania le-a disputat la finalul lunii martie, in compania Greciei și Israelului. Acesta i-a contestat pe unii dintre cei mai experimentați jucatori ai naționalei și este de parere ca selecționerul…

- Romania a remizat, 2-2, cu Israel, iar selecționerul Edi Iordanescu a ramas fara victorie pe banca naționalei, dupa ce saptamana trecuta tricolorii au pierdut cu Grecia, 0-1. La finalul jocului de la Netanya, Edi Iordanescu a fost destul de iritat, fiind convins ca nu vor lipsi criticile oamenilor de…

- Nationala de fotbal U19 a Romaniei și-a asigurat prima poziție in grupa și, automat, locul la EURO 2022! La turneul final, vor participa caștigatoarele celor sapte grupe. Acestora li se va alatura țara gazda, Slovacia. Competiția va avea loc in perioada 18 iunie - 1 iulie 2022, informeaza Federatia…

- Vineri, 25 martie, de la ora 20.15, naționala de fotbal a Romaniei o intalnește pe cea a Greciei intr-o partida amicala ce va avea loc pe stadionul Steaua din Bucuresti. Partida aduce revenirea fanilor tricolori pe stadion, dupa ce Romania a incheiat 2021 cu tribunele goale și in contextul in care,…