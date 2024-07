Edi Iordănescu: „E un meci de acum ori niciodată, acesta e adevărul” Euro 2024 Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a transmis, luni, un mesaj prin intermediul site-ului oficial al FRF . Acesta a precizat ca Olanda, adversara din optimile de finala ale EURO 2024, este favorita si a subliniat ca pentru a obtine calificarea jucatorii sai trebuie sa dea dovada de unitate in fiecare secunda si sacrificiu total. „In mod cert ne aflam in fata celei mai mari provocari din parcursul nostru impreuna. O spune istoricul duelurilor cu Olanda, o spun valorile individuale ale adversarului, experienta lui uriasa in astfel de contexte la acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

