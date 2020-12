Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul celor de la CFR Cluj a explicat la finalul meciului cu Craiova, terminat la egalitate faptul ca pe teren a fost un joc lipsit de spectaculozitate."A fost un joc de angajament, de lupta, cu puține momente de fotbal pozitiv, de consistența de claritate. Sunt foarte multe lucruri pozitive și…

- Antrenorul celor de la CFR Cluj, Edi Iordanescu s-a aratat mulțumit de jocul echipei sale din meciul cu Dinamo și spera ca in continuare echipa sa obțina un rezultat bun și cu Craiova."Fara doar și poate este meritul lor. Din trei victorii, toate sunt cu doua goluri diferența. Ma bucura punctele…

- ​A cucerit trei titluri de campion al României alaturi de CFR Cluj, iar acum este liber de contract. Dan Petrescu (52 de ani) nu duce lipsa de oferte, iar cea mai surprinzatoare vine tocmai de la o fosta rivala din Liga 1. Conform surselor Prosport, "Bursucul" se afla pe lista…

- Antrenorul echipei elvetiene de fotbal Young Boys Berna, Gerardo Seoane, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca va face schimbari in unsprezecele de start in meciul de joi cu CFR Cluj din ultima etapa a fazei grupelor Europa Leage, scrie TuttoMercatoWeb. "Vom recurge la rotatia jucatorilor…

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea cu Poli Iași, scor 2-0. A fost primul meci din noul mandat pentru Edi Iordanescu. Antrenorul „feroviarilor” s-a plans de programul incarcat și a laudat munca depusa de Dan Petrescu. Poli Iași - CFR Cluj, detalii AICI! „E o victorie de necontestat. Ii felicit pe baieți,…

- Edi Iordanescu a purtat negocieri dure cu șefii de la CFR Cluj și a ajuns în cele din urma la un acord pentru revenirea la campioana României. Tehnicianul de 42 ani se întoarce astfel în Gruia la doar doi ani distanța de la scandalul monstru…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa rezultatul de egalitate, 1-1, cu Young Boys Berna in Europa League, ca formatia sa face in continuare minuni in conditiile in care se confrunta cu mari probleme de lot. "Ma asteptam sa fie complicat pentru ca am jucat impotriva…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, miercuri, ca a studiat cu atentie adversara de joi, din play-off-ul Europa League, si ca nu a descoperit puncte slabe la formatia finlandeza KuPS Kuopio. "Nu exista favorita in acest meci, este o echipa foarte buna. In acest sezon au…