- FCSB a invins-o, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 6-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1. Dinamo a ajuns la a cincea infrangere consecutiva. Aceasta a fost cea mai mare diferenta de scor inregistrata in istoria intalnirilor dintre cele doua echipe. Antrenorul alb-roșilor,…

- Antrenorul formatiei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat, la finalul victoriei cu Dinamo, scor 6-0, ca duminica seara s-a scris o pagina frumoasa a derby-ului, inregistrandu-se cea mai mare diferenta de scor. "Victoria este a baietilor, a echipei, noi suntem pe langa ei. Ne bucuram ca s-a scris o pagina…

- FCSB și Dinamo se vor intalni in aceasta seara, de la ora 21:00, pe Arena Naționala, in etapa a 8-a din Liga 1, intr-un nou episod din ”Derby de Romania”. Meciul cu cel mai mare impact in istoria fotbalului romanesc a ajuns la episodul 149-lea in campionat, potrivit lpf.ro . Ros-albastrii s-au impus…

- Antrenorul CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat ca scorul de 1-4 din derbiul cu CFR Cluj reflecta diferenta reala dintre cele doua echipe. El a cerut jucatori noi si a precizat ca atacantul Claudiu Keseru, care si-a reziliat contractul cu Ludogoret, va semna cu FCSB.

- Antrenorul CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat ca scorul de 1-4 din derbiul cu CFR Cluj reflecta diferenta reala dintre cele doua echipe. El a cerut jucatori noi si a precizat ca atacantul Claudiu Keseru, care si-a reziliat contractul cu Ludogoret, va semna cu FCSB. „Consider ca a fost…

- Formatia FCSB a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul sustinut, luni, pe Arena Nationala, in compania echipei Sepsi OSK, in etapa a VI-a a Ligii I. A fost primul meci pentru antrenorul Edward Iordanescu la conducerea tehnica a FCSB. Pentru FCSB a marcat Fl. Tanase, in minutul 58, iar…

- FCSB a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 1-1, luni seara, pe Arena Naționala, in etapa a 6-a a Ligii I, la primul meci pentru Edward Iordanescu pe banca formației patronate de Gigi Becali. Sepsi a deschis scorul in minutul 36, prin Aganovic, iar FCSB a egalat prin Florin Tanase in minutul 58.…

- CFR Cluj merge în Gibraltar, pentru turul cu Lincoln Red Imps, o necunoscuta pentru fotbalul european. Meciul este marți, de la ora 19.00.Ardelenii sunt înghesuiți de meciuri. Dupa Supercupa României, a urmat partida de la Banja Luka (primul tur preliminar al Ligii), iar la…