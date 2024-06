Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost invinsa, sambata seara, de echipa naționala a Belgiei, in runda a doua, a Grupei E, de la Campionatul European din Germania. Diavolii roșii s-au impus cu 2-0, prin golurile lui Tielemans și De Bruyne.

- Portarul "tricolorilor" Florin Nita a declarat, sambata seara, ca nationala Romaniei a luptat de la egal la egal cu Belgia, un "monstru al fotbalului", subliniind ca regreta ca nu a putut face fanii fericiti, informeaza News.ro."Am luptat de la egal la egal cu un monstru al fotbalului. Am pierdut, dar…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a subliniat intr-o conferința de presa susținuta in Germania, ca echipa sa se confrunta cu o provocare de nivel superior in meciul urmator de la EURO 2024, in fața Belgiei, pe care a descris-o drept “un adversar colosal”. De altfel,…

- Naționala Romaniei a intrat in linie dreapta pentru meciul contra Belgiei, al doilea de la EURO 2024 # Dupa 3-0 cu Ucraina, „tricolorii” spera sa repete evoluția excelenta și sa obțina o noua victorie, care ar echivala cu calificarea in optimi # Azi, la conferința de presa de la Koln, selecționerul…

- Romania se pregatește de cel de-al doilea meci al grupelor de la Euro 2024. Dupa 3-0 cu Ucraina, echipa naționala va pleca maine dimineața cu trenul spre Koln, unde sambata vor juca in fața Belgiei, o echipa ranita dupa eșecul din prima etapa de la European. Belgia - Romania se joaca pe 22 iunie, de…